Video: बदल रहा ईरान का जनमानस! हिजाब न पहनने पर महिला को मारा थप्पड़, फिर भीड़ ने...

तेहरान. ईरान में एक 22 वर्षीय लड़की की हिजाब को लेकर हुई कथित हत्या (Death of Mahsa Amini) के बाद से देश में प्रदर्शनों का दौर जारी है. इस्लामिक देश में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लोग ‘जबरन हिजाब’ के खिलाफ सड़कों पर जमे हुए हैं. इसी बीच ईरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. CNN से जुड़ी एक पत्रकार द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में एक महिला को सही तरीके से हिजाब न पहनने पर एक पुरुष द्वारा थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. हालांकि वीडियो में थप्पड़ मारने के बाद जैसे ही पुरुष वहां से जाने लगता है भीड़ उसकी पिटाई कर देती है.

साझा किए गए वीडियो को 24 घंटे से कम समय में ही 36 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं. दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक पुरुष अपनी बाइक से उतर कर सड़क पर चल रही एक महिला को थप्पड़ मार देता है. थप्पड़ मारने के बाद पुरुष जैसे ही वापस अपनी बाइक पर बैठ कर जाने लगता है तो उसे पुरुषों की भीड़ आकर रोक लेती है. रोके जाने के बाद हिजाब को लेकर थप्पड़ मारने वाले पुरुष की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग ईरान में आ रहे इस हिजाब विरोधी बदलाव को अपना समर्थन दे रहे हैं.

This man in Iran slapped a woman. He thought he could get away with it. Things are different right now. pic.twitter.com/moHKrtKwkh

— Frida Ghitis (@FridaGhitis) September 22, 2022