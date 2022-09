लेबनान: प्रवासियों को लेकर जा रही नाव डूबने में 73 की मौत, सीरिया के पास हुआ था हादसा

बेरूत. लेबनान से प्रवासियों को ले जा रही एक नाव सीरिया के तट के पास गुरुवार दोपहर बाद डूब गई थी. इसमें मरने वालों की संख्या अब 73 पहुंच गई है. सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है. स्वास्थ्य मंत्री हसन अल-गबाश ने एक बयान में कहा कि जहाज के मलबे से निकालने वाले शवों की संख्या 73 पहुंच गई है. वहीं 20 बचे लोगों का इलाज सीरियाई बंदरगाह टार्टस के अस्पताल में किया जा रहा है. बचे लोगों में सीरियाई, लेबनानी और फिलिस्तीनी नागरिक शामिल हैं.

द न्यू अरब के अनुसार सीरियाई अधिकारियों ने गुरुवार दोपहर टार्टस के तट पर समुद्र में शवों को ढूंढना शुरू किया. अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि नाव का क्या हुआ है. सीरियाई परिवहन मंत्रालय ने जीवित बचे लोगों का हवाला देते हुए कहा था कि नाव मंगलवार को लेबनान के उत्तरी मिनेह क्षेत्र से निकली थी, जिसमें 120 से 150 लोग सवार थे. सीरिया के बंदरगाहों के महानिदेशक समीर कुब्रुसली ने शुक्रवार को कहा कि बचाव का प्रयास जारी है.

#UPDATE At least 73 migrants have died after a boat they boarded in Lebanon sank off Syria’s coast, Syria’s health minister said Friday, in the deadliest such migrant journey from Lebanon. pic.twitter.com/771ASgRzjd

