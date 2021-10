बुर्ज खलीफा पर दिखी महात्मा गांधी की झलक, Video हो रहा वायरल

दुबई. महात्मा गांधी की जयंती 152वीं जयंती (Mahatma Gandhi jayanti) पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई गई. इस मौके पर दुबई (Dubai) के बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) पर भी राष्ट्रपिता की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं. विश्व भर में शांति और अहिंसा के प्रतीक रहे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनके चित्र और संदेश प्रदर्शित किए गए. शनिवार को लगभग 11 बजे महात्मा गांधी की तस्वीरों को उनके संदेशों के साथ बुर्ज खलीफा में दिखाया गया. जब बुर्ज खलीफा पर बापू की तस्वीर नजर आई, तब इसे देखने वहां लोगों की भीड़ उमड़ी. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

“Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi. #BurjKhalifa celebrates #Gandhi by honouring the father of a nation who’s been an inspiration to many generations. pic.twitter.com/Cx1bcGet3D

