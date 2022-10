VIDEO: सरकार विरोधी मैसेज के साथ ईरानी स्टेट टीवी हैक, लिखा- 'हमारे युवाओं का खून..'

तेहरान. महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. आंदोलन तेज हो गया है और यह चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है. सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले संदेश के साथ लाइव प्रसारण के दौरान ईरान के राज्य टीवी को हैक कर लिया गया. शनिवार को रात के 9 बजे के शो के दौरान, स्क्रीन पर अचानक एक मुखौटा दिखाई दिया, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की तस्वीर आग की लपटों के साथ दिखाई दी. तस्वीर पर फारसी में टेक्सट लिखा हुआ था. जिसमें कहा गया था कि ‘हमारे युवाओं का खून आपके हाथों पर है.’

ANI के अनुसार टीवी को हैक करने के बाद ईरानी नैतिकता पुलिस की हिरासत में दम तोड़ने वाली 22 वर्षीय महसा अमीनी सहित प्रदर्शन में मरने वालों की तस्वीरें दिखाई गईं. उन तस्वीरों के ऊपर खामेनेई की तस्वीर थी जिसके माथे पर क्रॉसहेयर (निशाना लगाने के लिए बनाया गया निशान) था. स्टेट टीवी को हैक करने वाले समूह ने खुद को “अदालत अली” या अली का न्याय कहा. स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ एक संदेश में यह भी लिखा था कि ‘हमसे जुड़ें और उठें.’ तस्वीर कई सेकंड तक स्क्रीन पर बनी रही.

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV’s live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse “The Blood of Our Youths Is on Your Hands” along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt

— Iran International English (@IranIntl_En) October 8, 2022