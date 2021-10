ईरान में शख्स ने नए गवर्नर को स्टेज पर जड़ा थप्पड़, वजह जानकर आ जाएगी हंसी, VIDEO वायरल

तेहरान. ईरान (Iran) में एक व्यक्ति ने प्रांतीय गवर्नर को स्टेज पर चढ़कर सबके सामने थप्पड़ (Governer Slapped) जड़ दिया. लेकिन इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. शख्स प्रांतीय गवर्नर से इस बात से नाराज था, क्योंकि उसकी पत्नी को एक पुरुष डॉक्टर ने कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) लगाई थी. यहां गौर करने वाली बात ये है कि प्रांतीय गवर्नर शपथ ले रहे थे. अबेदिन खोर्रम (Abedin Khorram) को उत्तर पश्चिमी ईरान में पूर्वी अजरबैजान प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया. अब इस थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बड़े मजे लेकर देखा जा रहा है.

Today at the introduction ceremony for the new governor of #Iran‘s East Azerbaijan Province Abedin Khorram, a man went up to the podium and slapped him in the face. pic.twitter.com/vyEFoBy8WA

— Iran International English (@IranIntl_En) October 23, 2021