मुस्लिम देशों के संगठन OIC पर भारत का पलटवार, कहा- आपके पास भ्रामक जानकारी, हमारे मामलों में दखल न दें

नई दिल्ली. असम (Assam) की घटना पर इस्लामिक देशों के संगठन ‘ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ (OIC) की आलोचना के बाद भारत (India) ने सख्त बयान दिया है. विदेश मंत्रालत के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Ministry of External Affairs (MEA) Spokesperson Arindam Bagchi) ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत बेहद खेदपूर्ण तरीके से यह बताना चाहता है कि OIC ने भारत के आंतरिक मामले पर एक बार फिर टिप्पणी की है, जिसमें उसने भारत के राज्य असम की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान जारी किया है. साथ ही ये भी कहा कि उनका देश इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई कर रहा है.

Our response to a media query about a statement by the Organisation of Islamic Cooperation on the unfortunate incident in the Indian State of Assam: https://t.co/zaYnlvQrew pic.twitter.com/2G58WVpuiE

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 8, 2021