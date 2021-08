Blast: काबुल ब्लास्ट के बाद कजाकिस्तान में हुए 10 विस्फोटों में नौ लोगों की मौत

जाम्बिल. कजाकिस्तान (Kazakhstan) के दक्षिणी जाम्बिल क्षेत्र में गोला-बारूद के गोदाम में हुए विस्फोटों (Explosion) में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है. यह जानकारी एएफपी ने दी है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को सेना के एक गोदाम में विस्फोट हो गया. गोदाम में गोला-बारूद और इंजीनियरिंग सामग्रियां संग्रिहित की गई थीं.

लगातार हुए 10 धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में फायर ब्रिगेड प्रमुख एकिर्न नादिरबेकोव भी शामिल हैं. घटना के बाद आसपास की बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है.

Nine dead after blasts at Kazakhstan arms depot, reports AFP News Agency

— ANI (@ANI) August 27, 2021