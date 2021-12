फिलिस्तीनी इमाम बोले-समलैंगिकता की वजह से फैला कोरोना, मुस्लिम शासकों पर लगाए आरोप

यरूशलम. कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के तेजी से फैलते संक्रमण से सभी डरे हुए हैं. इस बीच फिलिस्तीन के इस्लामिक इमाम शेख इस्साम अमीरा ने ओमिक्रॉन पर विवादित बयान दिया है. यरूशलम के अल-अक्सा मस्जिद में इमाम का कहना है कि समलैंगिकता (Homosexuality) के कारण कोरोना फैला है. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इजराइल के मुस्लिम शासकों के गलत आचरण की वजह से कोरोना अलग-अलग रूप लेकर फैल रहा है.

इमाम ने कहा, ‘मुस्लिम शासक समलैंगिकता की अनुमति देते हैं, साथ ही नारीवादी संगठनों का पालन करते हैं, जिससे कोरोना भारतीय संस्करण और ओमिक्रॉन के रूप विश्व में फैल रहा है.’ इमाम अमीरा ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) को भारत में सबसे पहले डिटेक्ट होने के कारण भारतीय वेरिएंट कहा.

इमाम अमीरा का संबोधन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे मीडिया और मुस्लिम शासकों पर निशाना साधते हुए सुने जा रहे हैं. मीडिया को काफिर कहते हुए इमाम ने कहा कि अगर सरकार और मीडिया कोरोना का प्रचार नहीं करते, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता. ये रोग कौन हैं और इसके नाम के बारे में हमारे पूर्वजों को नहीं पता थे. फिर इसके बारे में बताकर किसने अनैतिकता फैलाई. इमाम ने संबोधन में कहा कि ये सारी बातें मीडिया फैला रहा है, जो काफिर है.

#ICYMI: Palestinian Islamic Scholar Sheikh Issam Amira in Al-Aqsa Mosque Address: The Omicron Variant Has Been Brought Upon US Because of Muslim Rulers Who Permit Homosexuality, Follow Feminist Organizations #COVID19 #covidvariant #OmicronVariant #homophobia #Palestinians pic.twitter.com/EUXCBn2mH6

— MEMRI (@MEMRIReports) December 27, 2021