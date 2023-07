दुबई. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज एक दिन की यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे हैं. अपने एक दिन के दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए नेता बैठक कर रहे हैं. ये तय था कि इस यात्रा ने सोशल मीडिया यूजर्स को इस दौरे से जुड़े विभिन्न पोस्ट शेयर करने के लिए प्रेरित किया है. उन शेयर की गई पोस्ट के बीच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) का एक वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो क्लिप में पीएम मोदी की यात्रा के महत्व को दिखाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को भारतीय तिरंगे (Indian Tricolour) से जगमगाते हुए दिखाया गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस अद्भुत वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि ‘दुबई के बुर्ज खलीफा ने पीएम मोदी की देश की आधिकारिक यात्रा से पहले कल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित किया.’ वीडियो की शुरुआत में गगनचुंबी इमारत को भारतीय ध्वज के रंगों में जगमगाते हुए दिखाया गया है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, इसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई देती है. वीडियो एक संदेश के साथ खत्म होता है, जिसमें लिखा है कि ‘माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है.’

WATCH | Dubai’s Burj Khalifa displayed the colours of the Indian national flag yesterday ahead of PM Modi’s official visit to the country pic.twitter.com/xQ9e7cJ6uH

