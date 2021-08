लेबनान से इजरायल पर हुए रॉकेट अटैक, सेना ने भी दिया तगड़ा जवाब

बेरूत. लेबनान की ओर से बुधवार को इजरायल पर रॉकेट हमले (Attack on Isreal) किए गए, जिसके जवाब में सेना ने गोलीबारी की. हालांकि अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है. जानकारी के मुताबिक, देश के उत्तरी हिस्से में संभावित रॉकेट हमले की चेतावनी के साथ खतरे का सायरन बजाया गया. टेलीविजन पर आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि एक रॉकेट खुले इलाके में आकर गिरा और एक अन्य को इजरायल की रक्षा प्रणाली यानी ‘आयरन डोम’ ने नष्ट कर दिया.

Channel 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के उत्तरी इलाके Kiryat Shmona में बुधवार दोपहर तीन रॉकेट दागे गए. ये रॉकेट पड़ोसी लेबनान (Lebanon) की सीमा से दागे गए थे. इनमें से दो रॉकेट इजराइल (Israel) के खुले इलाकों में गिरे, जिनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा. वहीं एक रॉकेट लेबनान की सीमा में ही फट गया.

RAW FOOTAGE: 3 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel. 2 rockets landed in Israel, and 1 fell inside Lebanon.

In response, our artillery forces fired into Lebanon. pic.twitter.com/Sf3754RqRU

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2021