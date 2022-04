शहबाज शरीफ के खिलाफ 'चोर-चोर' नारों से सऊदी खफा, 100 लोगों को किया गिरफ्तार

रियाद. इमरान खान और उनके समर्थकों ने पाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और उनकी नई सरकार के चीजें बेहद मुश्किल कर दी हैं. तीन दिनों के लिए सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे शहबाज शरीफ का मदीना में फजीहत झेलनी पड़ी. मस्जिद-ए-नबावी के अंदर शहबाज शरीफ के डेलीगेशन को देखते ही लोगों ने ‘चोर-चोर’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, इस मामले में अब सऊदी अरब सरकार का रिएक्शन आया है.

सऊदी अरब सरकार के मुताबिक, इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थक ही भीड़ में सरकारी प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ ‘चोर, चोर’ के नारे लगा रहे थे. सऊदी अरब अथॉरिटी ने नारे लगाने वाले ऐसे 100 लोगों को हिरासत में लिया है.

सऊदी अरब ने कहा कि हम ऐसी सुनियोजित विरोध- प्रदर्शन से सहज नहीं हैं. ऐसी घटनाओं पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

