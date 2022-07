पार्टी के दौरान स्विमिंग पूल में बन गया सिंकहोल, VIDEO में देखें शख्स का क्या हुआ?

यरूशलम. घटिया क्वालिटी से बनी सड़कें आमतौर पर बारिश के मौसम में धंस जाती हैं या उनमें बड़े-बड़े सिंकहोल (Sinkhole) हो जाते हैं. लेकिन किसी स्विमिंग पूल (Swimming Pool) के नीचे सिंकहोल बनते बहुत कम सुना गया है. इजराइल के तेल अवीव (Tel Aviv) में गुरुवार को एक बड़ा हादसे देखा गया, जिसमें एक हाउस पार्टी के दौरान एक स्विमिंग पूल के नीचे सिंकहोल बन गया.

अचानक बने सिंकहोल के कारण वहां मौजूद लोगों के बीच शोर मच गया, वहीं इस दौरान एक शख्स को सिंकहोल में गिरते देखा गया. जिसे आस-पास खड़े लोगों ने समय रहते खींच कर बचा लिया. ग्लोबल न्यूज के मुताबिक यह घटना गुरुवार को इजराइल के तेल अवीव से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में करमी योसेफ शहर में हुई है.

हर पांच मिनट में उलटी कर देता है ये लड़का, मां से रोते हुए पूछा- मैं ही क्यों?

“One man has been injured and another is missing after a sinkhole opened up in a inground pool at a home in central Israel.

The incident occurred during a pool party.” pic.twitter.com/S9cByAFebx

— natureismetal (@NIMactual) July 21, 2022