VIDEO: दो जोरदार भूकंप से थर्राया तुर्की, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान, देखें तबाही का खौफनाक मंजर

अंकारा: तुर्की के दक्षिणी हिस्से में सोमवार सुबह 7.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि इस भूकंप ने तुर्की के सीरिया की सीमा से सटे इलाकों को प्रभावित किया है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र तुर्की के 26 किलोमीटर दूर पूर्व में नूरदा रहा, यह इलाका गाजिएनटेप के पास है, जहां की आबादी करीब 20 लाख है. इनमें 5 लाख के करीब सीरियाई शराणार्थी हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता है. तुर्की सरकार ने उच्चतम आपातकालीन अलर्ट जारी किया है.

सोशल मीडिया पर टिप्पणीकारों ने कहा है कि सीरिया, लेबनान, इराक, इजरायल, फिलिस्तीन और साइप्रस में सुबह के भूकंप के झटके महसूस किए गए. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में क्षतिग्रस्त और गिरी हुई इमारतें दिख रही हैं. मौतों और हताहतों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इस शक्तिशाली भूकंप के चलते इसकी प्रबल आशंका है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो फुटेज मौजूद हैं, उनमें धराशायी इमारतें, चीखते-चिल्लाते लोग और चारों ओर कौतूहल दिखाई दे रहा है. News18 इंडिया स्वतंत्र रूप से इन वीडियोज की पुष्टि नहीं करता है.

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO

— Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023