तुर्की के राष्ट्रपति की वजह से ऐसे बेचैन हुए पुतिन, Video में देखें क्या किया?

अंकारा. यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन से भी उनकी मुलाकात होनी थी. हालांकि, एर्दोआन से मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को असहज की स्थिति का सामना करना पड़ा. 19 जुलाई को एर्दोआन से बातचीत से पहले पुतिन 50 सेकंड तक इंतजार करते रहें. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुतिन उस कमरे में दाखिल होते हैं, जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से उनकी औपचारिक मुलाकात होनी थी, लेकिन उनका अभिवाद करने के लिए वहां कोई नहीं था. इस कमरे में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के लिए कुर्सियां लगी थीं. पुतिन अपनी कुर्सी के सामने खड़े हो जाते हैं और एर्दोआन का इंतजार करने लगते हैं.

WATCH: Russian President Vladimir Putin was left waiting and fidgeting for 50 seconds by Turkish counterpart Tayyip Erdogan ahead of talks in Tehran https://t.co/XLLfDw8DMc pic.twitter.com/SDrsyqVZ7L

