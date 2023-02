Turkey-Syria Earthquake: चमत्कार! भूकंप के 149 घंटे बाद मलबे से निकाला गया शख्स, रेस्क्यू में लगा 4 घंटे से भी ज्यादा समय

अंकारा: तुर्की (Turkey) और सीरिया (Syria) में पिछले सोमवार को आए भीषण भूकंप से अब तक 33 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. खबर आ रही है कि एक शख्स को 149 घंटे बाद मलबे से बाहर जिंदा निकाला गया है. वाकई यह एक चमत्कार है, कई देशों से पहुंची रेस्क्यू टीमों ने 100 घंटों से ज्यादा देर तक फंसे लोगों को बचाया है. इस शख्स को जिंदा सुरक्षित निकालने वाली रेस्क्यू टीम रूस, किर्गिस्तान और बेलारूस की है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की-सीरिया में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. क्योंकि 6 फरवरी से अब तक दबे हुए लोगों की सांस चलने की संभावना कम है. फिर भी रेस्क्यू टीमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं. शख्स का रेस्क्यू करने वाली टीम ने बचाव कार्य चार घंटे से अधिक समय तक चलाया, इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया.

तुर्की के हटे में मलबे के नीचे दबे 35 वर्षीय मुस्तफा सरिगुल को 149 घंटों बाद बचाया गया. वह मिर्गी रोग से पीड़ित हैं. पीड़ित का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. शुक्रवार को 104 घंटे बाद बचावकर्मियों ने एक ढही हुई इमारत के मलबे से एक महिला को जिंदा बाहर निकाला था. भूकंप के चार दिन बाद गैजियांतेप स्थित एक इमारत से बचाव कर्मियों ने 17 वर्षीय अदनान मुहम्मद कोरकुत को जिंदा निकाला था. वह, 94 घंटे से मलबे में दबा था और अपना ही पेशाब पीकर जिंदा रहा.

Mustafa Sarıgül, a 35-year-old epilepsy patient under the rubble in #Hatay, was rescued at the 149th hour.#TurkeyQuake #Turkey pic.twitter.com/BeOuQ4siBc

— Demiroren News Agency English (@dhaenglish) February 12, 2023