Turkey-Syria Earthquake- सीरिया में मलबे के नीचे दबी थी बच्ची, बचावकर्मी के इस तरीके ने जीत लिया दिल, बचाई जान

डमस्कस. तुर्की और सीरिया (Turkey-Syria Earthquake) में बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. ऐसी ही एक घटना में मलबे में घंटों अकेली फंसी एक छोटी सी सीरियाई लड़की को बचावकर्मियों ने बचा लिया. साथ ही बचावकर्मी ने अपने शब्दों से उसे दिलासा भी दी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस मार्मिक वीडियो को ट्विटर पर द व्हाइट हेलमेट्स द्वारा साझा किया गया है. वीडियो में बचावकर्मी मलबे को खोदने से पहले लिली नाम की लड़की से आराम से बात करते हुए सुना जा सकता है.

सीरिया सिविल डिफेंस संस्था द व्हाइट हेलमेट्स एक स्वयंसेवी संगठन है जो सीरिया और तुर्की में काम कर रहा है. भूकंप के बाद मची भारी तबाही के बाद संस्था का एक कर्मी मलबे में फंसी लड़की को शांत करते हुए देखा जा सकता है और थोड़ी देर बाद लड़की को जवाब देते सुना जाता है. जिसके बाद उसे सुरक्षित खींच लिया गया और एंबुलेंस में बैठे देखा गया. वीडियो में शख्स को उससे प्यार से बात करते हुए देखा जा सकता है. जानकारी के अनुसार लड़की को सल्किन शहर में उसके घर से बचाया गया था.

With calm and care, the #WhiteHelmets rescue worker spoke to Lily to soothe her as he successfully extracted her from the debris of her home in the city of Salqin, located to the west of #Idlib, on Monday evening.#Syria #earthquake pic.twitter.com/y71xfjC3av

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 7, 2023