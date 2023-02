Syria Earthquake Video: मौत के तांडव के बीच जिंदगी की जीत, मलबे में दबी महिला ने दिया बच्चे को जन्म, वीडियो Viral

दमिश्क. तुर्किये और सीरिया में सोमवार तड़के आए 7.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण दोनों देशों में अब तक 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 20 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. भूकंप से दोनों देशों में हजारों इमारतें जमीदोज़ हो गईं, जिसके मलबे में अब जिंदा दबे लोगों की तलाश की जा रही है. यहां हर ओर मौत का मातम पसरा है, हालांकि इन्हीं मलबों से एक नन्ही जान की किलकारी भी गूंजती सुनाई दी.

यहां राहत और बचाव दल को एक इमारत के मलबे के नीचे एक चमत्कारिक नवजात मिला है. मलबे से इस बच्चे को निकाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो गया. इस छोटे से वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक बचावकर्ता मलबे से एक नवजात बच्चे को निकाल पर मदद के लिए ले जा रहा है.

यह वीडियो सीरियाई और कुर्द मामलों के पत्रकार होशांग हसन ने शेयर किया है. हसन ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आज आए भूकंप के बाद मलबे से एक महिला को बचाने की कोशिश की जा रही थी, तभी इस बच्चे का जन्म हुआ.’

#Afrin #Syria

A baby was born while his mother was being rescued from the rubble as a result of the earthquake that occurred today. pic.twitter.com/SOSuta5LAW

— Hoshang Hassan (@HoshangHesen) February 6, 2023