Turkey Syria Earthquake: मलबे से निकालने वालों के साथ खेलने लगा मासूम, चेहरे की मुस्कान जीत लेगी आपका दिल, देखें VIDEO

दमिश्क. तुर्किये और सीरिया में 6 फरवरी को आये विनाशकारी भूकंप के बाद बचावकर्मी हजारों ध्वस्त इमारतों के मलबे के नीचे दबे शवों को बाहर निकाल रहे हैं. हालांकि, मलबे में फंसे किसी व्यक्ति के जीवित मिलने के बाद इस कवायद में कुछ रुकावट पड़ जाती है. मलबे से निकलने वालों में काफी संख्या बच्चों की भी है. ऐसा ही एक मामला सीरिया में आया है, जहां ध्वस्त इमारत के मलबे से एक छोटे सीरियाई बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि मलबे से निकलने के बाद बच्चा बेहद खुश दिखाई दे रहा है. बच्चा मुस्कुराने लगता है और मलबे से निकालने वाले बचावकर्मियों के साथ वह खेलना शुरू कर देता है. इस वीडियो को समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जारी किया है. करीब एक मिनट के इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 2300 से अधिक बार रिट्वीट किया जा चुका है, जबकि 12000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वहीं, इस वीडियो को देखने वालों की संख्या 8.5 लाख को पार कर चुकी है.

A young Syrian boy smiled and started to play with rescue workers who pulled him from the rubble of a building that was destroyed following deadly earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/kM3Qt4UqvG

