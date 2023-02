VIDEO: तुर्की में भूकंप से भारी तबाही, ताश के पत्ते की तरह ढह गई इमारत, देखें वीडियो

इस्तांबुल. तुर्की (Turkey) में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता वाले भीषण भूकंप (Earthquake) ने तबाही मचा दी. तुर्की में ये भूकंप गाजियांटेप के पास आया है. इस भूकंप से तुर्की में अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है. भूकंप के झटके साइप्रस, तुर्की, ग्रीस, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यूके, इराक और जॉर्जिया सहित कुछ अन्य देशों में भी महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटकों से तुर्की में 34 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर इमारतों के ध्वस्त होने के कई वीडियो सामने आए हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ढहती इमारतें, मस्जिदों में झूमते झूमर और सुपरमार्केट नष्ट होते दिख रहे हैं. एक वीडियो में तुर्की के दियारबाकिर में आए भूकंप के झटके के बाद एक इमारत ढहती दिख रही है. आठ सेकंड के इस वीडियो में ठीक उसी पल को कैद किया गया है, जब इमारत तेज गड़गड़ाहट के साथ कंक्रीट और धूल के ढेर में बदल जाती है.

WATCH: Building collapses during earthquake in Diyarbakir, Turkey pic.twitter.com/GfQzglgDGK

पढ़ें- Turkey Earthquake LIVE: तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, अब तक 95 मौतें, सैकड़ों इमारतें धराशायी

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL

