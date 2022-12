VIDEO: ईरान में मेट्रो ट्रेन में हिजाब पहनने के लिए एक महिला ने दूसरी को धमकाया, फिर क्या हुआ... देखिए

तेहरान. ईरान में मेट्रो ट्रेन में हिजाब पहनने को लेकर दो महिलाओं के बीच मारपीट होने की एक घटना सामने आई है. एक महिला ने दूसरी महिला को हिजाब नहीं पहनने पर धमकाया. तभी एक और महिला ने आकर धमकी दे रही महिला को ट्रेन से बाहर धकेल दिया. ईरानी पत्रकार और एक्टिविस्ट मसीह अलीनेजाद (Masih Alinejad) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके कहा कि ‘इस महिला ने मुझ पर हिजाब पहनने को लेकर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य महिला ने हस्तक्षेप किया और उसे ट्रेन से बाहर धकेल दिया.’ अलीनेजाद ने एक और वीडियो शेयर करके कहा कि ‘ये दिखाता है कि कैसे ईरान की महिलाएं हिजाब को जबरन लादने से तंग आ चुकी हैं. इसे लेकर अत्याचार करने वालों को बाहर करने के लिए एकजुट हो जाती हैं.’

मसीह अलीनेजाद ने कहा कि ईरान में यह 21वीं सदी है और यहां तक कि केवल महिलाओं के लिए बने पार्क या स्कूलों में भी अगर महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं तो उनको परेशान किया जाता है. पिछले महीने ही तेहरान के एक मेट्रो स्टेशन पर हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं की वहां की पुलिस ने पिटाई की थी. इसके कारण जब महिला प्रदर्शनकारी उग्र हो गईं तो हालात को काबू में करने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने गोलियां भी चलाईं. सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर इसका वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो में कई यात्रियों को भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर पुलिस के गोली चलाए जाने के बाद गिरते और कुचले जाते देखा गया था.

“This women tried to force hijab on me but another women intervened and pushed her out of the train”.

Another video shows you how women of Iran are fed up with forced hijab and get united to kick out their oppressors.#LetUsTalk#MyCameraIsMyWeaponpic.twitter.com/kMbskw9257

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 16, 2022