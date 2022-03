VIDEO: जेद्दा में F1 रेस वेन्यू के पास विद्रोहियों का हमला, तेल डिपो में लगाई आग

जेद्दा. सऊदी अरब (Saudi Arab) के जेद्दा (Jeddah) में शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने एक तेल डिपो पर हमला कर उसमें आग लगा दी. यह तेल डिपो F1 रेस वेन्यू के पास है. SaudiArabia ग्रां प्री की पूर्व संध्या पर हुए इस हमले से अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रतिक्रिया हुई है. इस हमले को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर देखे जा सकते हैं. तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के लाल सागर शहर जेद्दा में कई तेल डिपो और अन्‍य संस्‍थान हैं. हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि उन्होंने ही सऊदी अरब पर सिलसिलेवार हमले किए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दूर से देखे जा सकने वाले धुएं के गुबारों के बीच फॉर्मूला 1 के लिए जारी अभ्‍यास करती रेसिंग करती कारों को देखा जा सकता है. हमले की खबरों के बावजूद सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी और सरकारी मीडिया ने इस घटना को तुरंत स्वीकार नहीं किया था. जेद्दा के ही एक अन्‍य तेल डिपो पर इसी तरह के हमले कुछ दिन पहले भी हुए थे. खबरों की मानें तो इस बार हमला उसी उत्तरी जेद्दा बल्क प्लांट पर केंद्रित लगता है, जिसके करीब ऑयल डिपो पर पिछली बार हमला किया गया था.

NEW – #Houthi strike just hit an #Aramco facility in #Jeddah, on the eve of the #SaudiArabia Grand Prix.pic.twitter.com/nRKYAvk2y7

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 25, 2022