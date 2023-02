Turkey-Syria Earthquake Video: तुर्की में भूकंप से भारी तबाही, ये 5 वीडियो दिखा रहे भयावह हालात

अंकारा. दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया (Syria) में सोमवार तड़के आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली (Earthquake) भूकंप से कम से कम 1500 लोगों की मौत हो गई है. इस भूकंप से वहां भारी तबाही मची है और करीब 3000 इमारतें जमींदोज़ हो गई.

तुर्की में आए भूकंप और उसके बाद का भयावह मंजर दिखाते कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यहां हमने ऐसे ही 5 वीडियो को दिखाया है, जिससे आप खुद वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं

7.8 तीव्रता के भूकंप की चपेट में आने के बाद तुर्की में स्थित एक बिल्डिंग देखते ही देखते भरभरा कर नीचे आ गिरी. रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. इस वीडियो को ट्विटर पर दो लाख से अधिक लोग देख चुके हैं.

The Entire buildings collapsed in South #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, #Turkey #earthquake pic.twitter.com/pJtFoJlWfK

….There are reports of several hundred dead.

एक अन्य वीडियो में कंक्रीट के ढेर से एक छोटी बच्ची को बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है. मलबे में फंसी इस बच्ची को निकालने के लिए बचाव कर्मी कई घंटो से जुटे हुए थे.

A little girl who was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey pic.twitter.com/XZx4RZ2upO

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बिल्डिंग भूकंप के बाद सड़क पर जा गिरती है. भूकंप आने के बाद लोग सड़कों पर आ गए थे जिसके बाद भूकंप के बाद मलबे में तब्दील हुई यह ईमारत कैमरे में कैद हो गई. वीडियो तुर्की के सनलीउर्फा का बताया जा रहा है.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn

आंखो में आंसू भर देने वाली इस वीडियो क्लिप में मलबे से निकाले के गए एक मृत नवजात को गोद में लेकर पिता को रोते हुए देखा जा सकता है. आपदा में मालके के नीचे दबकर मरे बच्चे को पिता बार बार चूम कर रो रहा है. वीडियो को एक लाख से अधिक लोगों द्वारा देखा गया है.

How difficult this morning is… a morning full of sadness and tragedy… What happened in #Syria and #Turkey as a result of the #earthquake is a terrifying thing and a tragic catastrophe.. May Allah have mercy on the dead Ya Allah reham #İstanbul #Turkey #deprem #Syria #زلزال pic.twitter.com/G6mfVovaCs

न्यूज़ एजेंसी AP की इस वीडियो में दोनों देशों के विनाश की कई तस्वीरें दिखाई गई हैं. ट्वीट में बताया गया है कि सोमवार तड़के दक्षिण-पूर्व तुर्की और उत्तरी सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है. दोनों देशों में 1,500 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए हैं.

The death toll is rising from a powerful 7.8 magnitude earthquake that hit southeast Turkey and northern Syria early on Monday.

More than 1,500 were killed in the two countries and thousands were injured.

Follow @AP for live updates: https://t.co/Ya2kLPkMFW pic.twitter.com/yLivu6DjT2

— The Associated Press (@AP) February 6, 2023