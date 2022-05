यूएई में हिंदुओं के काम की हो रही तारीफ, लोग बोले- हमेशा याद रखा जाएगा, जानें क्या है वजह

अबु धाबी. संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) के पूर्व राष्‍ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की याद में अबू धाबी (Abu Dhabi) में हिंदू (Hindu) समुदाय ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया और इसमें बड़ी तादाद में भारतीय हिंदू समुदाय के महिला-पुरुष और बच्‍चों ने हिस्‍सा लिया. इसको लेकर हिंदुओं की तारीफ हो रही है. यूएई के लोगों ने सोशल मीडिया पर आभार जताते हुए कहा है कि यह सम्‍मान हम हमेशा याद रखेंगे. दरअसल भारतीय हिंदू समुदाय ने अबू धाबी मंदिर में दिवंगत शेख खलीफा की आत्‍मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया था.

इस प्रार्थना सभा को लेकर यूएई के लोगों ने भारतीय हिंदू समुदाय का आभार मानते हुए कहा है कि धन्‍यवाद, भगवान आपका भला करे. आपने हमारे दिवंगत पिता शेख खलीफा के सम्‍मान में जो प्रार्थना सभा आयोजित की, उसके लिए हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं. हम इसे याद रखेंगे. इस प्रार्थना सभा में भजन-कीर्तन हुए और बड़ी तादाद में हिंदू लोग शामिल रहे. इस सभा में स्‍वामी ब्रह्मा बिहारी दास ने कहा कि आज हम सभी एक ऐसे शख्‍स को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ हैं, जिनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी रहा है. हमारे शेख खलीफा ने इस देश का नेतृत्‍व किया और एक ऐसा देश बनाया जहां हम सबकी जिंदगियां और ज्‍यादा बेहतर होती गईं.

I heard those beautiful words from Swami Brahmaviharidas at that evening gathering in @AbuDhabiMandir where special prayers were offered for late Sheikh Khalifa … moving speech by Swami ji .. thank you 🙏🏼 ! pic.twitter.com/xkwQypZLDw

