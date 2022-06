मंकीपॉक्स: 29 देशों में फैला वायरस, 1000 से ज्यादा केस; WHO ने जताई चिंता

जिनेवा. दुनिया भर में मंकीपॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है. अब तक ये वायरस 29 देशों में फैल चुका है. साथ ही इसके 1000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं. लिहाजा वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी जारी की है. WHO के महानिदेशक डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा है कि वायरस का खतरा बढ़ गया है. उनके मुताबिक अब ये ऐसे देशों में फैल रहा है जहां इसके पहले कभी केस नहीं मिले थे.

जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टैड्रॉस ने कहा कि जिस तरीके से मंकीपॉक्स के केस में अचानक उछाल आया है उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तक इस वायरस के फैलने के बारे में पता नहीं चला. लेकिन उन्होंने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, जरूरत इस बात की है कि संक्रमित लोग खुद को अलग रखे. साथ ही ऐसे लोग दूसरे के संपर्क में आने से बचे.

महिलाओं में भी फैल रहा मंकीपॉक्स

टैड्रॉस ने आगे कहा, ’29 देशों से मंकीपॉक्स के 1,000 से अधिक पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं. अब तक, इन देशों में कोई मौत नहीं हुई है. ये अब महिलाओं में भी फैलने लगा है. जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें अधिकतर समलैंगिक और ‘बायसेक्सुअल’ हैं. पहले इसके मामले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ही होते थे. कुछ देशों ने अब इस वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है.’

