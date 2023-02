एक साथ नजर आए बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ग्रह, नेटिजंस ने ट्विटर पर शेयर किया दुर्लभ नजारा

Celestial News: हाल ही में, चंद्रमा, जुपिटर और शुक्र के एक साथ आने का एक दुर्लभ नजारा देखा गया. ये शानदार घटना पूरी दुनिया में देखा गया. इन तीनों ने खगोलीय पिंडो ने बुधवार की रात को आसमान में एक बेहद ही खूबसूरत ट्रिफेक्टा बनाया जिसका खगोलविदों ने भरपूर आनंद लिया. मालूम हो कि पृथ्वी का रहस्मयी जुड़वां शुक्र ग्रह और हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह जुपिटर/बृहस्पति धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जो कि 1 मार्च को एक संयोजक (Conjunction) का निर्माण करने वाले हैं. बुधवार को सूर्य के अस्त होने के तुरंत बाद चंद्रमा भी उनसे जुड़ गया.

भारत सहित दुनिया भर के लोगों ने आसमान में चमकीले ग्रहों को देखा, जब वे एक-दूसरे के करीब आए थे. शुक्र, वर्तमान में, सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में तीसरा सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है. यह इतना चमकदार है कि कभी-कभी इसे दिन के उजाले में भी देखा जा सकता है. विश्व भर के लोगों और खगोलीय पिंडो की अध्ययन करने वालीं एजेंसियों ने इस दुर्लभ नज़ारे को अपने उपकरणों (मोबाइल या कैमरों) में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Venus and Jupiter will be joined by the crescent Moon in a splendid scene soon after sunset this evening, 22 February (viewing weather permitting 😉)

(pic: @AstronomyNow) https://t.co/4kBycZjze0 pic.twitter.com/TuLEIOX4Ct

— ESA (@esa) February 22, 2023