Viral Video: इंग्लैंड के साउथेम्प्टन में काली रात में अचानक नीले रंग में डूबा आकाश, लोगों ने कहा- यह विदेशी आक्रमण जैसा

नई दिल्ली: इंग्लैंड के साउथेम्प्टन शहर (Southampton) में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां के लोगों को भयभीत कर दिया और इसके साथ ही पृथ्वी पर एलियन ( Alien Attack) के पहुंचने की चर्चा भी तेज हो गई. दरअसल सोशल मीडिया (Social Media) में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इंग्लैंड (England Viral Video) के साउथेम्पटन में एक रात को एक तेज रोशनी हुई और इसके बाद पूरा आकाश नीले और नारंगी रंग में बदल गया. इस घटना के बाद लोगों के बीच में विदेशी धमाकों के साथ-साथ एलियन अटैक की चर्चा करने लगे.

सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आकाश में तेज रोशनी और धुएं के गुबार बनते हुए देखा जा सकता है. यह दृश्य ऐसा था कि कोई भी इसे एक विदेशी हमला कह सकता है. आप इसे विदेशी हमला समझें उससे पहले आपको बता दें कि एक ब्रिटिश पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं के एक ग्रुप ने रेलवे पटरियों पर एक स्कूलट फेंक दिया था जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाने के कारण यह विस्फोट हुआ.

St Denys train station… No idea why, honestly thought the aliens had returned for Fallon Carrington… #southampton #stdenys pic.twitter.com/bVGyZw7Oh1

— Anthony Weldon (@Antlv426) February 28, 2022