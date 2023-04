VIDEO: आसमान हुआ हरा, दिखी नीली चमकदार रोशनी, अलास्का में नजर आई रहस्यमयी लाइट UFO नहीं तो क्या है

अलास्का (Alaska) में शनिवार सुबह आसमान में एक रहस्यमयी स्पाइरल देखा गया. इस दौरान आसमान हरा हो गया था और विशाल नीले-सफेद रंग के धेरे देखे गए. इस ऑरोरा को देखने वाले और इसे अपने कैमरे में कैद करने वाले सभी हैरान रह गए. इन स्पाइरल के पीछे नॉर्थन लाइट्स (Northern Lights) भी बैंकग्राउंड में दिख रही थी. इस अदभुत घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद यूजर्स कई तरह के कयास लगाने लग गए.

हालांकि अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय में द जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है कि रहस्यमय आकार स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च से जुड़ा हो सकता है. यह स्पाइरल कुछ देर बार गायब भी हो गया था. बताया जा रहा है कि उसी दिन कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट को लॉन्च किया गया था.

एक्सपर्ट्स ने बताई चमकदार रोशनी की सच्चाई

इंडिपेंडेंट ने जियोफिजिसिस्ट डॉन हैम्पटन को कोट करते हुए कहा, ‘हमें पता चला है कि स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेटों में से एक को पोलार ऑर्बिट में लॉन्च किया था. उनके लाइव फीड को फिर से देखने से पता चला कि ट्रैजेक्टोरी अलास्का के ठीक ऊपर गुजरा है.’ इस चमकदार स्पाइरल को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए. टॉड सलाट नाम के एक शख्स जो सालों से नॉर्दन लाइट्स को कैप्चर कर रहे हैं, ने फेसबुक में अपने एक पोस्ट में लिखा कि आसमान में दिखी यह रोशन अदभुत है.

#SpaceX launched a Falcon 9 rocket from California. It carried the mission known as Transporter-7. When the rocket’s discarded upper stage passed over Alaska, it vented its unused fuel. A bit of spin turned the harmless cloud into a spectacular spiral.

© University of Alaska. pic.twitter.com/CheIytimxB

— Girl In Space  (@ExploreCosmos_) April 16, 2023