इजरायली PM नफ्टाली बेनेट ने हिंदी में दी भारतीयों को दीपावली की बधाई, दुनियाभर के नेता बोले-हैप्पी दीवाली

नई दिल्ली. दीवाली (Diwali 2021) का त्योहार आज देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. देश के अलावा दुनिया के अन्य हिस्से में रह रहे भारतीय लोग धूमधाम से दीवाली मना रहे हैं. इसी क्रम में कई वैश्विक नेताओं (World Leaders) ने भारतवासियों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. इन नेताओं में इजरायली प्रधानमंत्री नफ्टाली बेनेट (Naftali Bennett) और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) समेत कई नेता शामिल हैं. नफ्टाली बेनेट ने तो हिंदी में ट्वीट कर भारतीय लोगों को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

बेनेट ने ट्वीट किया है-मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को दीवाली की शुभकामनाएं. साथ ही भारत और दुनिया में दीवाली का त्योहार मना रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं. वहीं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नमस्ते कहकर भारतीयों को शुभकामना संदेश की शुरुआत की. उन्होंने दीवाली के साथ-साथ सिख त्योहार बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

कोरोना के दिनों की बोरिस जॉनसन ने दिलाई याद, बोले-हमने लंबी दूरी तय की है

बोरिस ने वीडियो संदेश में कहा है-नमस्ते, मैं बोरिस जॉनसन हूं और उन सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं जो दीवाली और बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं. दीवाली प्रकाश का त्योहार है. इस साल एक बुरे वक्त के बाद लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे हैं. बीते साल नवंबर महीने महीने में कोरोना के हालात के बाद हमने लंबी दूरी तय की है. मैं एक बार फिर ब्रिटेन के हिंदू, सिख, जैन सभी समुदाय को तहेदिल से शुक्रिया कह रहा हूं.

Happy Diwali and Bandi Chhor Divas to everyone celebrating here in the UK and around the world!

#Diwali pic.twitter.com/iJATgyxQII

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 4, 2021