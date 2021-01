नेपोलियन बोनापार्ट की ऑस्टरलित्ज युद्ध में जीतगाथा वाले अकाउंट की होगी नीलामी

(फोटो: AFP)

विश्व के महान सेनापतियों में से एक फ्रांस (France) के नेपोलियन बोनापार्ट (Napoleon Bonaparte) के कुछ लेखों को नीलाम किया जाएगा. ये लेख नेपोलियन द्वारा ऑस्टरलित्ज के युद्ध (Battle of Austerlitz) की जीत के संदर्भ में लिखे गए थे. नोपोलियन ने इसे सेंट हेलेना में अपने निर्वासन के वक्त में लिखा था. बुधवार को पेरिस में इन लेखों को एक मिलियन यूरो यानी लगभग 9 करोड़ रुपये में नीलाम करने के लिए जारी किया गया.ऑस्टरलित्ज का युद्ध इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस युद्ध में नेपोलियन ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी. ये युद्ध दिसंबर 1805 में लड़ा गया था. इस युद्ध को तीन सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है. इस युद्ध में फ्रांस की आर्मी ने रूस और ऑस्ट्रिया की आर्मी को मात दे दी थी. ये युद्ध ऑस्ट्रिया(Austria) के सामराज्य में मौजूद ऑस्टरलित्ज में लड़ा गया था इसलिए इसे ये नाम मिला. 74 पन्नों की इस जीत की गाथा को नेपोलियन ने अपने साथी हेनरी गेटियन बरट्रैंड को डिक्टेट किया था जिन्होंने इसे लिखा था. साउथ एटलांटिक ओशन के एक द्वीप पर निर्वासन के वक्त हेनरी भी नेपोलियन के साथ थे. इस पूरे अकाउंट में नेपोलियन की युद्ध को लेकर रणनीति, तैयारी और युद्ध के दौरान की पूरी कहानी का वर्णन है.नीलामी करने वाले गैलेरी के मालिक जीन इमैन्योल को ये लेख नेवोलियन के साथी हेनरी के परिवार के लोगों से प्राप्त हुए. उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज फ्रेंच इतिहास से जुड़ा सबसे रोचक दस्तावेज है. नोपोलियन की जीत से जुड़े इस दस्तावेज को पेरिस की गैलेरी में इस महीने के अंत तक प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा जिससे खरीददार इसे देख सकें. इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से विदेशी खरीददार भी इसे खरीद सकें. ये नीलामी 'BRAFA in the Galleries' कला मेला का हिस्सा है जो 13 देशों की 126 गैलेरी में 27 से 31 जनवरी तक जारी रहेगी.