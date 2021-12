Chili in Space: नासा के एस्ट्रोनॉट का एक और कारनामा, अंतरिक्ष में उगाई मिर्च की फसल फिर डिश बनाकर की पार्टी

नई दिल्ली: अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिक नए-नए प्रयोग और नए-नए खुलासे करते रहते हैं. इस बार अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) में मौजूद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है. हाल ही में कुछ एस्ट्रोनॉट (Astronaut) ने अंतरिक्ष में मिर्च की फसल (Chili Crops in Space) की और उगने के बाद उस फसल की कटाई भी की. एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि PH-04 ने अंतरिक्ष में फसल उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने की डिश (Special taco Dish with Chili) बनाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

अंतरिक्ष में फसल उगाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत इस साल जून में हुई थी, जब 48 कीटाणुरहित काली मिर्च के बीच को बोया गया था. नासा के अंतरिक्ष यात्री शेन किम्ब्रू ने 12 जुलाई को बोए गए बीजों का पानी दिया था. अंतरिक्ष यात्रियों ने इस प्रयोग के दौरान कई कार्य किए. उन्होंने फसल से अंकुरित पौधों को हटाया, और प्रत्येक पौधे को पर्याप्त जगह भी दी. जब मिर्च के सभी पौधे तैयार हुए तो उस समय इनका आकार एक बड़े माइक्रोवेव ओवन के बराबर था.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021