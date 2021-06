वॉशिंगटन. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) ने अपने ऑफिशियल Hubble ट्विटर हैंडल पर आकाश गंगा का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर ही विश्‍वास नहीं होगा. इस वीडियो में Carina Nebula का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. बता दें कि Carina Nebula हमारी गैलेक्‍सी के उन सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जहां तारों का निर्माण होता है. नासा ने इसे Hubble टेलिस्कोप से इस अद्भुत नजारे में कैद किया है.



अपने ऑफिशियल Hubble ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही नासा की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह हबल टेलिस्कोप ने Carina Nebula के एक छोटे से हिस्‍से को कैद किया है जो सितारों के बनने का इलाका है.



