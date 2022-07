NASA New Images: जानें तस्वीरों को देखने के बाद क्या था साइंटिस्ट्स का रिएक्शन

वॉशिंगटन. शक्तिशाली और अत्याधुनिक दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नासा द्वारा खींची गई अंतरिक्षीय की नई तस्वीरों (NASA New Images) ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है. नासा द्वारा जारी तस्वीरें ब्रह्मांड (Universe) की अब तक की विहंगम तस्वीरें में से एक है. नासा ने पहली तस्वीर रिलीज करने के बाद पांच और तस्वीर जारी की हैं. इन आश्चर्यजनक तस्वीरों को पहली बार देखकर नासा के साइंटिस्ट भी अचंभीत रह गए थे. इस विहंगम तस्वीरें पर साइंटिस्ट ने अलग-अलग रिएक्शन दिया है.

‘ओह माय गॉड’ (Oh My God) यह काम करता है

वेब के संचालन परियोजना वैज्ञानिक, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेन रिग्बी (Jane Rigby) ने दूरबीन से पहली फोकस की गई तस्वीरों को देखने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की है. उन्होंने कहा कि पहली फोकस की गई तस्वीर जो हमने लीं, जहां वे रेजर-शार्प थीं. यह मेरे लिए बहुत ही इमोशनल रिएक्शन जैसा मामला था. जैसे ‘ओह माय गॉड’ (Oh My God) यह काम करता है. और यह हमारे विचार से बेहतर काम करता है. व्यक्तिगत रूप से (Personally) यह मेरे लिए एक बदसूरत रोना जैसा था. इस चीज को बनाने के लिए इंजीनियरों ने जो किया है वह अद्भुत है.

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे वेब या JWST के नाम से भी जाना जाता है. यह प्रोजेक्ट दिसंबर में लॉन्च हुआ था. फिर इसके संचालन की तैयारी में सात महीने लगे थे. एस्ट्रोनॉमर्स ने 12 जुलाई को मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने आश्चर्यजनक नए डेटा पर चर्चा की. जिसमें दूर के नेबुला और आकाशगंगाओं की क्रिस्टल और स्पष्ट तस्वीरें (Crystal and Clear images) शामिल हैं.

हमने अविश्वसनीय उपकरण को बनाया

नासा के खगोल भौतिकी विभाग (astrophysics division) के मुख्य वैज्ञानिक (chief scientist) और JWST के कार्यक्रम वैज्ञानिक एरिक स्मिथ (Eric Smith) ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि “बहुत से लोग कभी-कभार अंतरिक्ष की तस्वीरें देखते हैं और यह तस्वीरें उन्हें काफी छोटा महसूस कराते हैं. लेकिन जब मैं इन तस्वीरों को देखता हूं, तो वे मुझे शक्तिशाली महसूस कराते हैं. क्योंकि साइंटिस्टों कि एक टीम है जो ब्रह्मांड (Universe) के बारे में चीजों का पता लगाने के लिए एक अविश्वसनीय उपकरण को बना सकती है.

यह एक कला कृति (Art Piece) है

कनाडा में मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में एक एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिक रेने डोयन (Rane Doyon) जो एक अलग उपकरण पर प्रिंसिपल इनवेस्टिगेटर के रूप में कार्य करते हैं. उन्होंने नासा द्वारा जारी तस्वीरों पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि हम वैज्ञानिक हैं और इन छवियों का उपयोग विज्ञान करने के लिए किया जाता है. लेकिन जब मैंने उसे विशेष रूप से देखा, तो मुझे लगा कि मैं तस्वीरों की एक गैलरी में जा रहा हूं. यह एक कला कृति (Art Piece) है.

