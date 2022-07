NASA ने कहा- ISS छोड़ने को लेकर रूस ने नहीं दिया आधिकारिक बयान

वॉशिगंटन. यूक्रेन जंग के बीच रूस ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISIS) छोड़ने का ऐलान किया है. रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस के नए चीफ ने ये ऐलान किया. हालांकि, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) के एक वरिष्ठ अधिकारी रॉबिन गैटेंस ने मंगलवार को एक सम्मेलन के दौरान कहा, ‘2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) छोड़ने के फैसले पर रूस ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है.’

दरअसल, रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस के नए प्रमुख यूरी बोरिसोव (Yuri Borisov) ने घोषणा की है कि रूस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से साल 2024 के बाद ही हट जाएगा. उन्होंने पद संभालते ही यह ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी दी गई है.

BREAKING: Russia will opt out of the International Space Station after 2024 and focus on building its own orbiting outpost, the country’s newly appointed space chief said. https://t.co/c38istczel

— The Associated Press (@AP) July 26, 2022