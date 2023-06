वॉशिंगटन. नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने दोनों ग्रहों के वातावरण की रासायनिक संरचना में भारी अंतर के बावजूद बृहस्पति और पृथ्वी पर बिजली गिरने के बीच समानता का पता लगाया है. नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव के पास बिजली के बोल्ट से चमक देखी. अंतरिक्ष एजेंसी ने जुप्टर-ऑर्बिटिंग मिशन से एक तस्वीर जारी की. अंतरिक्ष यान ने 20 दिसंबर, 2020 को इस छवि को कैप्चर किया, जब जूनो ने बृहस्पति के अपने 31 वें करीबी उड़ान पूरी की.

नासा की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 2022 में वैज्ञानिक केविन एम गिल ने अंतरिक्ष यान पर सवार जूनोकैम उपकरण से कच्चे डेटा से फोटो कैद की. जिस समय तस्वीर ली गई थी, जूनो बृहस्पति के बादल के शीर्ष से लगभग 19,900 मील (32,000 किलोमीटर) ऊपर था. ग्रह के करीब पहुंचने पर लगभग 78 डिग्री के अक्षांश पर था. बृहस्पति में बिजली के बोल्ट के बारे में बताते हुए नासा ने कहा कि पृथ्वी पर बिजली के बोल्ट पानी के बादलों से उत्पन्न होते हैं.

In case you were wondering, there’s lightning on Jupiter 😮⚡️ #nasa https://t.co/3lNWFXDmvn pic.twitter.com/4xzjFasUmB

— Dr. Amber Straughn (she/her/hers) (@astraughnomer) June 16, 2023