VIDEO: कैमरे में कैद हुई नासा के स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरोइड की तेज टक्कर, पृथ्वी को बचाने का था मिशन

वॉशिंगटन. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने ‘डबल एस्टेरोइड रेडिरेक्शन टेस्ट’ (DART) में सफल हो गया है. दरअसल नासा ने अपने DART मिशन के तहत एक एस्टेरोइड मूनलेट डिमोर्फोस से टकरा कर उसकी दिशा को बदल दिया है जो पृथ्वी की ओर आ रहा था. मिशन सफलतापूर्वक सोमवार को पूरा हो गया, जब उसने पृथ्वी से 7 मिलियन यानी (10.9 मिलियन किलोमीटर) की दूरी पर जाकर एक एस्टेरोइड को क्रैश कर दिया. इस सफल टेस्ट को कैमरे में भी कैप्चर किया गया है.

नासा ने DART अंतरिक्ष यान को नवंबर 2021 में एस्टेरोइड से टकराने के उद्देश्य से लॉन्च किया था. DART लगभग 14,500 मील (23,500 किलोमीटर) प्रति घंटे की रफ्तार से डिमोर्फोस एस्टेरोइड की और गया. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार डिमोर्फोस एस्टेरोइड को पहले कभी नहीं देखा गया. इसकी आकर अंडे जैसी है और सतह एकदम उबड़-खाबड़. DART जब दूर था तब एस्टेरोइड प्रकाश की छोटी बिंदी जैसा दिखाई दे रहा था लेकिन जैसे ही वह पास पंहुचा तो स्पष्ट रूप से नजर आने लगा.

मिशन के सफलता पर नासा ने एक ट्वीट थ्रेड में वीडियो शेयर किया है, जिसमें डिमोर्फोस एस्टेरोइड को टकराव के दौरान पास से दिखाया गया. ट्वीट में लिखा कि यह एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का है और इससे पृथ्वी को अब कोई खतरा नहीं है. दूसरे ट्वीट में नासा ने फाइनल वीडियो साझा किया है ताकि यूजर्स इस भीषण टक्कर का कोई पार्ट अधूरा न देखें.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

Don’t want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

नासा के इस सफल परीक्षण के बाद से वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि भविष्य में किसी भी अनियंत्रित एस्टेरोइड को पृथ्वी से टकराने से पहले उसे रोका जा सकेगा. नासा के ग्रह विज्ञान विभाग के निदेशक लोरी ग्लेज़ ने कहा, “हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसा युग जिसमें हम संभावित आपदाओं से खुद को बचा सकेंगे.

