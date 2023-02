गर्व है! तुर्की में NDRF ने बचाई 6 साल की बच्ची की जान, गृहमंत्री अमित शाह ने शेयर किया VIDEO

नई दिल्ली. तुर्की में आए भयंकर भूकंप (Turkey Syria Earthquake) ने हजारों जिंदगियां छीन लीं. यहां रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी जोरों पर है. मलबे में दबे लोगों को तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है. इस बीच तुर्की से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा. दरअसल, हमारी NDRF की टीम ने मलबे से एक 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया है. टीम IND-11 ने गजियांटेप शहर के बेरेन में बच्ची की जान बचाई है. इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और रेस्क्यू का वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘Proud of our NDRF’. वहीं स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक नूरदाग में लगभग 1100 लोगों की मृत्यु हुई है. करीब 2000 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

बता दें कि तुर्की और सीरिया (Turkey Syria Earthquake) में आए भीषण भूकंप के चलते 15 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं. संकट की इस घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत रेस्क्यू टीम को भेजा गया है. भारत की तरफ से तुर्को को मेडिकल सपोर्ट भी मुहैया कराई जा रही है.

Proud of our NDRF.

In the rescue operations in Türkiye, Team IND-11 saved the life of a six-year-old girl, Beren, in Gaziantep city.

Under the guidance of PM @narendramodi, we are committed to making @NDRFHQ the world’s leading disaster response force. #OperationDost pic.twitter.com/NfvGZB24uK

— Amit Shah (@AmitShah) February 9, 2023