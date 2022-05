नेपाल का लापता यात्री विमान मुस्तांग के कोवांग में मिला, 4 भारतीय सहित 22 यात्री थे सवार

नई दिल्ली: नेपाल के तारा एयरलाइंस (Tara Airlines) का लापता विमान (Missing Aircraft) रविवार को दोपहर बाद पता चल गया. लापता विमान के मुस्तांग के कोवांग (Kowang of Mustang) में मिलने की खबर है. यह जानकारी त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Tribhuvan International Airport) के प्रमुख ने दी. उन्होंने बताया कि लापता यात्री विमान के कोवां में मिलने की जानकारी मिली है. विमान मिलने के बाद नेपाल की सेना हवाई मार्ग से घटना स्थल की ओर बढ़ रही है.

फिलहाल अभी विमान की स्थिति को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी है. बताया जा रहा है कि तारा एयरलाइन का यह विमान लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटना ग्रस्त हो गया है. स्थानीय लोगों ने जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी पुलिस ओर सेना को दी.

#UPDATE | Aircraft found at Kowang of Mustang. The status of the aircraft is yet to be ascertained: Tribhuvan International Airport chief

— ANI (@ANI) May 29, 2022