नेपाल विमान हादसा: सभी यात्रियों की मौत, अब तक 14 शव हुए बरामद

काठमांडू. बीते रविवार की सुबह नेपाल के पर्वतीय मुस्तांग जिले में विमानन कंपनी ‘तारा एअर’ के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार कोई भी व्यक्ति अभी तक जीवित नहीं मिला है. नेपाली मीडिया की खबरों से पता चला है. नेपाल की सेना ने सोमवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुए यात्री विमान का मलबा नेपाल के मुस्तांग जिले में मिला है. यह विमान करीब 20 घंटे से लापता था. नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं.

‘तारा एअर’ के ‘ट्विन ओट्टर 9एन-एईटी’ विमान ने पोखरा से रविवार की सुबह करीब 10 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 15 मिनट बाद ही उसका नियंत्रण टॉवर से संपर्क टूट गया. विमान में चार भारतीय, दो जर्मन और 13 नेपाली नागरिकों सहित कुल 22 लोग सवार थे. विमानन कंपनी की ओर से जारी यात्रियों की सूची के अनुसार, विमान में मौजूद भारतीयों की पहचान अशोक कुमार त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी बांडेकर त्रिपाठी और बच्चों-धनुष त्रिपाठी व ऋतिका त्रिपाठी के तौर पर हुई है. यह परिवार महाराष्ट्र के ठाणे जिले का रहने वाला है. विमानन सूत्रों के मुताबिक चालक दल के सदस्यों का नेतृत्व कैप्टन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे कर रहे थे.

Nepal plane crash | Officials present at plane crash site have recovered 14 bodies till now. The bodies will be flown to Kathmandu for postmortem, the officials say.

