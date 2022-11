न्यूयॉर्क: 26/11 की बरसी पर भारतीयों ने पाकिस्तान दूतावास के सामने किया प्रदर्शन, 'हम माफ़ नहीं करेंगे' के लगाए नारे

न्यूयाॅर्क (अमेरिका): न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने 26/11 के मुंबई हमले की 14वीं बरसी पर पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के सामने प्रदर्शन किया तथा इस नृशंस हमले के गुनहगारों को इंसाफ के कठघरे में खड़ा करने की मांग की. ये लोग ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे. उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिनपर ‘मुंबई 26/11’, ‘हम नहीं माफ करेंगे’ और ‘पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाओ’ जैसे नारे लिखे थे. उन्होंने वाणिज्य दूतावास के बाहर डिजिटल वाहन खड़ा कर रखा था जिसपर 26/11 के षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद, आतंकवादी अजमल कसाब तथा हमले के दौरान मुंबई के ताज होटल से उठ रही आग की तस्वीरें दिखायी गयीं.

वर्ष 2008 में 26 नवंबर को मुंबई हमला शुरू हुआ था जो 29 नवंबर, 2008 तक चला था. इस हमले में कई विदेशी नागरिकों समेत 166 लोगों की जान गयी थी तथा 300 से अधिक घायल हुए थे. इस हमले की दुनियाभर में निंदा की गयी थी. भारतीय सुरक्षाबलों के हाथों नौ पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गये थे. अजमल कसाब एकमात्र ऐसा आतंकवादी था, जिसे जिंदा पकड़ा गया था. उसे चार साल बाद 21 नवंबर, 2012 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था.

United States | Indian Americans & South Asian Diaspora protested against the 26/11 #MumbaiTerrorAttack in front of the Pakistan Consulate in New York. Demonstrations also took place in front of the Pakistan Consulate in Houston, Chicago & Pakistan Community Centre in New Jersey. pic.twitter.com/iuWRhnnvUe

— ANI (@ANI) November 27, 2022