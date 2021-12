New Year 2022: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी से हुआ नए साल का स्वागत

नई दिल्ली. भारत में नया साल के आगमन में अभी कुछ देरी है, लेकिन न्यूजीलैंड में नए साल ने दस्तक दे दी ही. नए साल के स्वागत में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आतिशबाजी की गई. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लगाई पाबंदियों के बीच लोगों ने पूरे उत्साह से नए साल के आने का जश्न मनाया.

न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन का सामुदायिक स्तर पर अभी तक प्रसार नहीं हुआ है. देश के अधिकारियों ने कई आतिशबाजी कार्यक्रम रद्द कर एहतियादी कदम उठाए हैं. पूरी दुनिया में नए साल के स्वागत के दौरान ना सिर्फ लोग, बल्कि सरकारें भी काफी सतर्क हैं. भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई अहम शहरों में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य आदेश जारी किये गए हैं, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके.

#WATCH | New Zealand’s Auckland rings in #NewYear2022 with fireworks display

(Video: Reuters) pic.twitter.com/UuorkGHPEg

— ANI (@ANI) December 31, 2021