अब इस देश में कुदरत बरपाएगा कहर? आने वाली है तबाही, सरकार ने आनन-फानन में की इमरजेंसी की घोषणा

हाइलाइट्स न्यूजीलैंड में ग्रेबियल चक्रवात के कारण जीवन अस्त व्यस्त कई क्षेत्रों में भूस्खलन के साथ बाढ़ देशभर में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई

New Zealand Cyclone: न्यूजीलैंड (New Zealand) में कुदरत कहर बरपा रहा है. यहां चक्रवात के कारण भारी तबाही की स्थिति है. चक्रवात के कारण भारी बारिश और भूस्खलन ने लोगों को घरों के अंदर कैद रहने पर मजबूर कर दिया है. चक्रवात गेब्रियल (New Zealand Cyclone Gabrielle) के कारण देश में आपातकाल (Emergency In New Zealand) की घोषणा की गई है. लैंडफॉल से देशभर में बाढ़ की स्थिति के साथ भूस्खलन हुआ है. न्यूजीलैंड सरकार ने उत्तरी द्वीप में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की. भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण हजारों घरों में बिजली नहीं है. भूस्खलन और भारी बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. जिसके कारण आपातकालीन प्रबंधन मंत्री कीरन मैकनल्टी ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए.

मैकनल्टी ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व मौसम घटना है जिसका उत्तरी द्वीप के अधिकांश हिस्सों में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. बाढ़ के पानी और भूस्खलन ने न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड सहित देश भर में कई बस्तियों को अलग कर दिया है. मैकनल्टी ने कहा कि “यह न्यूजीलैंड के लोगों के जीवन के लिए एक बड़ी आपदा है”. उन्होंने कहा कि मंगलवार को और अधिक बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है जिससे आपातकालीन सेवाएं बाधित होंगे. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड अब तूफान के सबसे बुरे दौर से गुजर से रहा है.

खाने को पैसे नहीं, करने चले मदद! शहबाज ने तुर्की को लेकर दिखाया बड़बोलापन, पाकिस्तानियों ने ही लगा दी क्लास

तीसरी बार लगा आपातकाल

आपको बता दें कि यह केवल तीसरी बार है, जब न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा की है. इसके पहले 2019 क्राइस्टचर्च आतंकी हमले और 2020 कोविड महामारी में भी आपातकाल की घोषणा की गई थी. खराब मौसम के कारण सोमवार को न्यूजीलैंड में उड़ानें बंद कर दी गईं. लेकिन न्यूजीलैंड ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार दोपहर से कुछ सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी. चक्रवात के कारण कई क्षेत्रों के हालत बेहद खराब हैं. लोग घरों की छतों पर है. देशभर में दुवा की जा रही है कि यह प्राकृतिक आपदा से जल्द खत्म हो.

" isDesktop="true" id="5379925" >

न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक चक्रवात के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. देशभर में राहत एवम बचाव का कार्य चालू है. न्यूजीलैंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज राहत कार्य में जुटा हुआ है. फायर सर्विसेज ने कहा कि वेस्ट ऑकलैंड में एक घर गिरने के बाद एक फायर फाइटर लापता है और दूसरा गंभीर हालत में है. सोशल मीडिया में शेयर हुई तस्वीरों में कई इलाकों में भारी पानी दिख रहा है. लोग अपने छतों पर बैठे हुए हैं.

Tags: Avalanche, Emergency, New Zealand, World news