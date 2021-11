कोविड की स्थिति पर लाइव थीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, बीच में बेटी आई और वायरल हो गया वीडियो

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न का एक वीडियो (New Zealand PM Jacinda Ardern Live) इस समय खूब चर्चा में है. अर्डर्न का ये वीडियो 8 नंवबर का है जब वह देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर अपने घर से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थीं. उनकी इस स्ट्रीमिंग के बीच ऐसी खलल पैदा हुई जिसे देखने में लोगों को भी काफी मजा आ रहा है. दरअरल अर्डर्न देश में कोविड-19 प्रतिबंधों को लेकर 8 नवंबर की देर रात फेसबुक पर लाइव वीडियो पर जानकारी साझा कर रही थीं. इस दौरान उनकी बेटी नीव उन्हें मम्मी कहकर आवाज लगाती है. इसके बाद अर्डर्न अपनी बेटी से कहती हैं कि उसे अब तक बिस्तर पर होना चाहिए. वह उसे समझाती हैं कि सोने का समय हो गया है और वह कुछ देर में उसके पास आ रही हैं.

बच्ची के जाने के बाद अर्डर्न लोगों से इस डिस्टरबेंस के लिए माफी मांगती हैं. इसके बाद नीव उन्हें फिर से बुलाती है जिसपर वह समझाती हैं कि वह अपनी नानी के साथ बेड पर जाए वह कुछ देर में उसके पास आ रही हैं. इसके बाद अर्डर्न कहती हैं कि मुझे लगा था कि ये फेसबुक लाइव के लिए सही वक्त होगा. अर्डर्न लोगों से पूछती हैं कि क्या किसी और के बच्चे भी सोने के बाद तीन-चार बार जाग जाते हैं? फिर वह बताती हैं कि उनकी मां उनके साथ हैं जिससे उन्हें मदद मिल जाती है.

