आखिर हिजाब विवाद पर मलाला ने ऐसा क्या बोला, जिससे उठने लगे सवाल?

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी (Pakistan) सोशल एक्टिविस्ट और नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई (Malala Yousafzai) एक बार फिर चर्चा में है. इस बार चर्चा की वजह उनका हिजाब पर दिया गया बयान है. कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) को मलाला ने भयावह बताया. उन्होंने भारतीय नेताओं से अपील की है कि वो भारतीय मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकें.

मलाला यूसुफजई (Malala Yousafzai) ने अपनी पोस्ट में लिखा- ‘हिजाब पहनकर लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयावह है. महिलाओं के कम या ज्यादा कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है. भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए.’

हिजाब पर तालिबान का फरमान- पर्दे में रहेंगी महिलाएं तो ही मिलेगा शिक्षा-रोजगार, दूसरे देश न दें दखल

इस पोस्ट पर बीजेपी विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देनी वाला यह MOOLAH कौन है? क्या उसे अपने बुर्के के पीछे नहीं छिपना चाहिए?

Who is this MOOLAH interfering in the internal affairs of India?

Shouldn’t she be hiding behind her burqa? https://t.co/SImk1yIE1j

— C T Ravi 🇮🇳 ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) February 8, 2022