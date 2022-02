उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग की पत्नी 5 महीने बाद पहली बार दिखाई दी

नई दिल्ली : उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन (Kim Jong Un) को उसकी पत्नी री सोल जू ( Ri Sol Ju) के साथ करीब पांच महीने के बाद राजधानी प्योंगयांग (Pyongyang) के मंसुडे आर्ट थिएटर (Mansudae Art Theatre) में एक कला प्रदर्शन में पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया. उत्तर कोरिया के तानाशाह किम का परिवार कोरोनोवायरस महामारी के दौरान एक लो प्रोफाइल जीवन बिता रहा है. बहरहाल चंद्र नव वर्ष (Lunar New Year) के मौके पर दोनों को एक साथ देखा गया, जबकि किम ने प्योंगयांग के लोगों को चंद्र नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं.

किम की पत्नी री सोल जू को आखिरी बार 9 सितंबर को सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब उन्होंने किम के साथ कुमसुसन पैलेस ऑफ द सन (the Kumsusan Palace of the Sun) का दौरा किया था. कुमसुसन पैलेस ऑफ द सन (the Kumsusan Palace of the Sun) में किम के दिवंगत दादा और पिता के शव रखे गए हैं. केसीएनए समाचार एजेंसी (KCNA news agency) के हवाले से खबरों में कहा गया कि जब किम अपनी पत्नी री सोल जू के साथ थिएटर के सभागार में स्वागत संगीत के बीच दिखाई दिया तो दर्शकों ने उसका जोरदार नारेबाजी से स्वागत किया.

अपने पिता किम जोंग इल के विपरीत उत्तर कोरिया का तानाशाह किम अक्सर अपनी पत्नी के साथ ज्यादातर मौकों पर सार्वजनिक मौकों पर दिखाई देता है. दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलीजेंस सर्विस (National Intelligence Service-NIS) के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण किम की पत्नी री सोल जू ने लो प्रोफाइल जीवन शैली अपना ली थी. जबकि उत्तर कोरिया अपनी धरती पर कोविड-19 के संक्रमण के किसी भी मामले से इनकार करता है.

NIS ने कहा कि किम की पत्नी की सेहत अच्छी है और वह अपने बच्चों के साथ खेलती हैं. किम और उसकी पत्नी को सामाजिक, आर्थिक और यहां तक कि सैनिक गतिविधियों के मौकों पर भी एक साथ देखा जाता रहा है. साल 2012 में दोनों को उत्तर कोरिया पीपुल्स आर्मी की एक यूनिट में साथ-साथ देखा गया था. उस साल दोनों ने एक फुटबाल मैच और एक म्यूजिक कंसर्ट में भी हिस्सा लिया था.

किम के साथ कई मौकों पर दिखाई देने वाली दूसरी महिला उसकी बहन किम यो जोंग (Kim yo Jong) है, जो उत्तर कोरिया के प्रोपेगेंडा विभाग की अध्यक्ष है. वह सुर्खियों में तब आई जब उसने किम जोंग उन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ हुई तीन दौर की सीधी वार्ता के दौरान उसके एक राजदार और सलाहकार के तौर पर हिस्सा लिया.

