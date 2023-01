VIDEO: टेकऑफ करने वाली थी फ्लाइट, तभी ब्लास्ट हुआ पावर बैंक, केबिन में लगी आग और फिर...

ताइपे. ताइपे से सिंगापुर जा रही एक फ्लाइट में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक पोर्टेबल पावरबैंक में अचानक आग लग गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में दो यात्री घायल हो गए. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि तेज धमाके के साथ फ्लाइट के अंदर पावरबैंक ब्लास्ट हो गया. इसके बाद विमान में आग की लपटे दिखने लगी जिससे अफरातफरी मच गई. घटना के वक्त फ्लाइट टेकऑफ के लिए इंजतार कर रहा था.

फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स अपनी सीटों पर थे. वायरल वीडियो में यात्री खुद को आग की लपटों से बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. आग लगने के बाद प्लेन के अंदर धुंआ भर जाता है जिससे कई पैसेंजर्स को काफी तकलीफ होती है. इस बीच फ्लाइट अटेंडेंट आग बुझाने की कोशिश करते भी नजर आते हैं. ट्विटर अकाउंट @FlightModeblog में घटना के इस वीडियो को शेयर किया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े वीडियो को शेयर किया गया है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ताओयुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है. फ्लाइट ताइवान से सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाली थी. तभी अचानक एक पोर्टेबल पावर बैंक में आग गई है. फ्लाइट के क्रू मेंमब आग की लपटों से यात्रियों को बचाने लगे. आग लगने के बाद फ्लाइट में अफरा तफरी का माहौल हो गया. फ्लाइट अटेंडेंट्स यात्रियों को शांत कराने की कोशिश करने लगे.

Passenger’s power bank caught fire on #Scoot Airbus A320N (9V-TNE) flight #TR993 from #Taipei to #Singapore. The incident occurred while the aircraft was in the ground. Two passengers received minor injuries.

🎥©CNA#A320neo #Airbus #Powerbank #Taiwan #aviation #AvGeek #avgeeks pic.twitter.com/i1hDoohMPy

— FlightMode (@FlightModeblog) January 12, 2023