क्या ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके मरीजों को दोबारा हो सकता है संक्रमण? जानें WHO ने क्या दिया जवाब

Reinfection in Omicron Cases: कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ की दस्तक के बाद संक्रमितों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है. वहीं, ओमिक्रॉन को लेकर अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं. इन्हीं में एक सवाल यह भी है कि क्या ओमिक्रॉन किसी व्यक्ति को दूसरी बार संक्रमित कर सकता है (Can the Omicron variant reinfect a person?). इसका जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और एक्सपर्ट्स ने दिया है. कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट से दोबारा संक्रमित होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रकाशित एक नोट में डब्ल्युएचओ ने कहा कि वेरिएंट लोगों में मौजूद पिछली इम्युनिटी से बच सकता है और पहले कोविड का शिकार हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकता है. इस जानकारी के बाद वैक्सीन हासिल नहीं करने वालों और लंबे समय पहले टीकाकरण करा चुके लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

बीते महीने जारी नोट में WHO ने कहा था, ‘लोग जो कोविड-19 से उबर चुके हैं, डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से उनके संक्रमित होने की संभावनाएं 3 से 5 गुना ज्यादा हैं.’ हालांकि, संगठन ने यह भी कहा कि इस बात का अभी तक सबूत नहीं मिल सका है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है. WHO ने कहा कि वायरस का ज्यादातर प्रसार 20 और 30 साल के आसपास वाले युवाओं में हुआ है.

ओमिक्रॉन के घातक नहीं होने का एक कारण यह भी है कि यह वेरिएंट पिछले स्वरूपों की तुलना में फेंफड़ों को आसानी से संक्रमित नहीं करता. ऐसी ही एक स्टडी कंसोर्टियम ऑफ जापानीज एंड अमेरिकन साइंटिस्ट्स में प्रकाशित हुई थी, जहां चूहों और हैम्स्टर पर प्रयोग किए गए ते. बेल्जियम में हैम्सटर पर हुई एक अन्य स्टडी में भी इसी तरह के नतीजे मिले थे.

