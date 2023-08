रोमानिया में LPG स्टेशन में भयंकर विस्फोट, 1 की मौत, 46 घायल, कइयों की हालत गंभीर

बुखारेस्ट: रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के पास क्रेवेडिया में एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टेशन पर दो विस्फोटों के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 46 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई (IGSU) के अनुसार, पहले विस्फोट के बाद, आग दो टैंकों और पास के एक घर में फैल गई, जिससे 700 मीटर के दायरे में लोगों को निकाला गया, जबकि राष्ट्रीय सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया.

आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई के प्रभारी उप आंतरिक मंत्री राएद अराफात ने संवाददाताओं को बताया कि एलपीजी स्टेशन पर शनिवार शाम को दूसरा विस्फोट हुआ, जिसमें फायर ब्रिगेड के 26 कर्मी घायल हो गए. सरकार ने कहा कि 46 घायलों में से 8 को गंभीर रूप से जलने के कारण इंटुबैट किया गया है. संकट से निपटने में शामिल राज्य एजेंसियों के साथ एक आपात बैठक के बाद प्रधानमंत्री मार्सेल सिओलाकु ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमें लगता है कि चार से अधिक मरीजों को निश्चित रूप से आज रात इटली और बेल्जियम के अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा.’

In the Romanian town of Crevedia (a suburb of Bucharest), two gas tanks exploded at a gas station.. pic.twitter.com/sOdrUGeS7o

— Wolf (@Vuk02577707) August 26, 2023