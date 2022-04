इमरान खान की सत्ता जाने पर खुशी से झूमे विपक्षी नेता, बोले- पाकिस्तान के सबसे बुरे दौर का अंत हुआ

इस्लामाबाद: इमरान खान को आखिरकार पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होना पड़ ही गया. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 9 अप्रैल की देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में इमरान को विपक्ष के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 सांसदों ने मतदान किया, जो बहुमत के आंकड़े से 2 मत ज्यादा हैं. पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 172 है. इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से बेदखल होने के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने खुशी का इजहार किया.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी संसद में कहा, ‘मैं पाकिस्तान में सभी को बधाई देना चाहता हूं. मैं पाकिस्तानी युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि अपने सपनों को कभी न छोड़ें, कुछ भी असंभव नहीं है.’

पाकिस्तान के अगले संभावित प्रधानमंत्री और संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा, ‘हम किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और किसी को जेल में नहीं डालेंगे. कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा. पाकिस्तान में न्याय की जीत होगी. सर्वशक्तिमान ने करोड़ों पाकिस्तानियों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है. संयुक्त विपक्ष के सभी सदस्य अल्लाह के शुक्रगुजार हैं.’

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ को संयुक्त विपक्ष ने 3 अप्रैल को ही अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार नामित कर दिया था. पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 11 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में उनके प्रधानमंत्री चुने जाने की प्रबल संभावना है. आपको बता दें कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं.

Alladolillahi Rabb-Al-Aalameen 🙏🏼

The darkest period in the history of Pakistan has come to an end. We bow our heads before The Almighty and pray for His guidance & success as we embark on a difficult journey of repairing the damage this man has caused to our homeland.

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 9, 2022