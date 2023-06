नई दिल्ली. संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम मिस्र की अपनी पहली मिस्र यात्रा का समापन करके दिल्ली रवाना हो गए. पीएम मोदी की यह यात्रा अत्याधिक सफल रही है. उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए अपने दौरे के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को साझा किया. पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा थी.

अपनी मिस्र यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी ने लिखा, ‘मेरी मिस्र यात्रा ऐतिहासिक थी. यह भारत मिस्र संबंधों में एक नया जोश भरने वाली रही जो हमारे देशों के लोगों को लाभान्वित करेगा. मैं राष्ट्रपति अल सीसी, मिस्र की सरकार और लोगों को उनके स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं.’

My visit to Egypt was a historic one. It will add renewed vigour to India-Egypt relations and will benefit the people of our nations. I thank President @AlsisiOfficial, the Government and the people of Egypt for their affection. pic.twitter.com/tpoTK3inxH

