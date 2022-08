पाकिस्तान में 1200 साल पुराने वाल्मीकि मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, लंबी अदालती लड़ाई के बाद हुआ फैसला

इस्लामाबाद. हिन्दुओं के मंदिरो में तोड़फोड़ की खबर पाकिस्तान से आती रही है. लेकिन इस बार एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर भारत के लोग चौंक गए हैं. दरअसल, पाकिस्तान के लाहौर शहर में 1200 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने की बात सामने आई है. बता दे की इस मंदिर पर सालो से एक परिवार का अवैध रूप से कब्ज़ा था जिसे अब हटा दिया गया है.

400 हिंदू मंदिरों का नवीनीकरण

पाकिस्तानी मीडिया रपोर्टस के मुताबिक,पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में 400 हिंदू मंदिरों का नवीनीकरण और उन्हें हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए खोलने की योजना बनाई है. पत्रकार उमर कुरैशी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें बाई ओर लाहौर के अनारकली में वाल्मीकि मंदिर है और दाई ओर सियालकोट में जगन्नाथ मंदिर.

The Pakistan government plans to renovate and refurbish 400 Hindu temples all across the country and open them to Hindu pilgrims

On left is the Valmiki Mandir in Lahore’s Anarkali – on right is the Jagannath Temple in Sialkot pic.twitter.com/dk7XiJFqEo

— omar r quraishi (@omar_quraishi) April 11, 2019